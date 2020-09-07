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Ефектна Тіна Кароль вразила глядачів розкішним образом на Танцях з зірками

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Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль / instagram

Українська поп-діва Тіна Кароль з кожною появою в ефірі "Танців з зірками" епатує глядачів новими сміливими образами. Так, під час другого випуску артистка красувалася у розкішному вбранні від українського бренду FROLOV з нової колекції дизайнера Івана Фролова AZUCRA.

На цей раз Тіна Кароль одягла шикарну сукню з корсетним ліфом тілесного кольору на блискавці, яка була розшита камінням і з пишною чорною спідницею зі шлейфом. Стилісти зробили зірці акуратну елегантну зачіску, зібравши волосся в пучок. Вона доповнила образ оригінальним взуттям – туфлями з прозорим носком і ремінцями, а також незвично оформленим каблуком.

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Ніжний макіяж і дорогоцінні прикраси зі смарагдовими каміннями довершили лук співачки. Тіна влаштувала ефектну фотосесію на сходах, демонструючи свій розкішний образ в деталях.

Ефектна Тіна Кароль вразила глядачів розкішним образом на Танцях з зірками - фото 424215

Ефектна Тіна Кароль вразила глядачів розкішним образом на Танцях з зірками - фото 424217

Ефектна Тіна Кароль вразила глядачів розкішним образом на Танцях з зірками - фото 424218

Ефектна Тіна Кароль вразила глядачів розкішним образом на Танцях з зірками - фото 424219

Ефектна Тіна Кароль вразила глядачів розкішним образом на Танцях з зірками - фото 424220

Ефектна Тіна Кароль вразила глядачів розкішним образом на Танцях з зірками - фото 424221

Ефектна Тіна Кароль вразила глядачів розкішним образом на Танцях з зірками - фото 424222

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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