Популярна музика: новенькі пісні відомих виконавців

Популярна музика на Радіо МАКСИМУМ зарядить тебе драйвом та енергією, адже нові хіти закордонних виконавців вже підкорюють мережу!

Сучасна музика розвивається неймовірно швидко, а хіти замінюють один одного за доволі короткий відрізок часу. Будь у тренді та насолоджуйся популярними піснями ще до того, як вони починають лунати у кожній маршрутці та на кожній станції. Слухай новинки закордонних виконавців за останній тиждень листопада разом з Радіо МАКСИМУМ:

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Популярна музика: новенькі пісні відомих виконавців - слухати онлайн:

Список пісень:

Clean Bandit – Out At Night (feat. KYLE & Big Boi)

The 1975 – Sincerity Is Scary

Rita Ora – Falling To Pieces

Alessia Cara – Not Today

Takeoff – Casper

Young Thug – Chanel (ft Gunna & Lil Baby)

Quavo – HOW BOUT THAT?

Jaden Smith – Plastic

Gwen Stefani - You Make It Feel Like Christmas ft. Blake Shelton

Lauren Daigle –The Christmas Song

Billie Eilish – come out and play

ONE OK ROCK: Stand Out Fit In

Aitana x Lele Pons – TELÉFONO (REMIX)

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