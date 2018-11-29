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Популярна музика: новенькі пісні відомих виконавців

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Популярна музика тижня

Популярна музика на Радіо МАКСИМУМ зарядить тебе драйвом та енергією, адже нові хіти закордонних виконавців вже підкорюють мережу!

Сучасна музика розвивається неймовірно швидко, а хіти замінюють один одного за доволі короткий відрізок часу. Будь у тренді та насолоджуйся популярними піснями ще до того, як вони починають лунати у кожній маршрутці та на кожній станції. Слухай новинки закордонних виконавців за останній тиждень листопада разом з Радіо МАКСИМУМ:

Більше музики: Рок-музика: плейлист нових альтернативних пісень листопада

Популярна музика: новенькі пісні відомих виконавців - слухати онлайн:

Список пісень:

  • Clean Bandit – Out At Night (feat. KYLE & Big Boi)
  • The 1975 – Sincerity Is Scary
  • Rita Ora – Falling To Pieces
  • Alessia Cara – Not Today
  • Takeoff – Casper
  • Young Thug – Chanel (ft Gunna & Lil Baby)
  • Quavo – HOW BOUT THAT?
  • Jaden Smith – Plastic
  • Gwen Stefani - You Make It Feel Like Christmas ft. Blake Shelton
  • Lauren Daigle –The Christmas Song
  • Billie Eilish – come out and play
  • ONE OK ROCK: Stand Out Fit In
  • Aitana x Lele Pons – TELÉFONO (REMIX)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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