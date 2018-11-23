DZIDZIO – Моя любов: новий романтичний кліп, який розчулить вас

Мегапопулярний DZIDZIO (Михайло Хома) представив кліп на пісню "Моя Любов", яка стала саундтреком до романтичної комедії "DZIDZIO ПЕРШИЙ РАЗ". Дивіться відео!

У новому кліпі DZIDZIO перевтілився на янгола – такого собі бога Купідона з німбом, крильцями, луком та золотими стрілами, який спостерігає з небес за історією кохання двох людей і максимально допомагає їм відкритись одне одному та насолоджуватися любов'ю.

Тут більше: Текст пісні DZIDZIO – Моя любов

Також у відео використані кадри з фільму "DZIDZIO ПЕРШИЙ РАЗ". Те, що кохана не чує, не стає перепоною до почуттів: головний герой кохає дівчину усім серцем, так, як у перший раз. Додамо, що режисером кліпу стала Інна Грабар. Зацініть!

DZIDZIO – дивитися онлайн кліп Моя ЛЮБОВ:

"В пісню і кліп на ім'я "Моя Любов" я вклав великі почуття. Відкрийте своє серце і тільки зі щирими намірами у ньому заживе справжнє кохання. Ця пісня для людей, щоб вони за всіма негараздами і образами, що їх оточують в житті, згадали собі, що є Любов!" – прокоментував прем'єру артист.

А як вам нова робота від Дзідзя?

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