Тіна Кароль повністю оголилася перед камерою

Кароль топлес, на її поясі зав'язана біла сорочка / zmiya.com.ua

На новому фото співачка Тіна Кароль відображена топлес. Однак, на знімку вона не одна.

На честь Дня святого Валентина багато зірок ділилися своїми романтичними знімками. Тіна Кароль залишилася осторонь цього флешмобу, а от її шанувальники – ні.

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На фан-сторінці співачки в Instagram опублікували вельми відвертий знімок Тіни. Як свідчить підпис до нього, фото було зроблено на честь Дня святого Валентина. Кароль топлес, на її поясі зав'язана біла сорочка, а на руках співачка тримає сірого котика, прикриваючи ним груди. На обличчі співачки, як завжди, червона губна помада.

Шанувальники від фотографії у захваті, особливо їх вразила фігура співачки.

На новому фото співачка Тіна Кароль відображена топлес

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