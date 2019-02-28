Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
MARUV Євробачення 2019 8 березня

ТІна Кароль полонила шанувальників своєю красою

  • 41
Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль / instagram

Відома українська поп-співачка Тіна Кароль змінює образи як рукавички, і кожен з них ідеально підходить зірці, роблячи її неперевершеною. На новому знімку, який з'явився в Instagram, красуня відображена в наряді від українського дизайнера, а її пронизливий погляд запав шанувальникам прямо в душ.

Так, Тіна обрала для фотосесії світло-коричневий піджак від бренду Аrtemklimchuk. Макіяж зірки був традиційно з акцентом на губи – привабливі уста з фірмовою червоною помадою, пастельні тіні на повіках, ідеально рівний тон обличчя і легкий, ледь вловимий рум'янець.

І ще: Настя Каменських похвалилася стрункими ніжками у міні

Шанувальники не змогли пройти повз привабливого портретного фото красуні і стали активно коментувати її чарівний образ.

Читайте також: Найкрасивіша гравець в покер похизувалась спокусливими формами (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Модні чоловічі стрижки 2019: найкращі зачіски для чоловіків у фото
  • 21 лютого, 18:00
  • 932
Гороскоп на цей тиждень 25 лютого – 3 березня 2019 для знаків Зодіаку
  • 25 лютого, 07:12
  • 972
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1257913
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз