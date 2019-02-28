ТІна Кароль полонила шанувальників своєю красою

Відома українська поп-співачка Тіна Кароль змінює образи як рукавички, і кожен з них ідеально підходить зірці, роблячи її неперевершеною. На новому знімку, який з'явився в Instagram, красуня відображена в наряді від українського дизайнера, а її пронизливий погляд запав шанувальникам прямо в душ.

Так, Тіна обрала для фотосесії світло-коричневий піджак від бренду Аrtemklimchuk. Макіяж зірки був традиційно з акцентом на губи – привабливі уста з фірмовою червоною помадою, пастельні тіні на повіках, ідеально рівний тон обличчя і легкий, ледь вловимий рум'янець.

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Шанувальники не змогли пройти повз привабливого портретного фото красуні і стали активно коментувати її чарівний образ.

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