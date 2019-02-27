Найкрасивіша гравець в покер похизувалась спокусливими формами (18+)

Популярна модель та акторка Сара Андервуд потішила прихильників звабливим фото і крихітному бікіні. Не дарма дівчину вважають найкрасивішим гравцем у покер у світі!

35-річна американська красуня Сара Андервуд встигає не лише займатись зйомками та покером, а й мандрувати, чим ділиться на своєму профілі в соцмережі Instagram. Там за ефектною білявкою стежать понад 9 млн користувачів, що й не дивно, адже Сара ділиться не тільки казковими пейзажами, а й доволі пікантними кадрами.

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Нещодавно Андервуд похизувалась апетитною фігурою у крихітному бікіні, відзначивши, що його можна використовувати замість зубної нитки, адже воно таке маленьке.

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