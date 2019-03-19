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Тіна Кароль показала, як проводить час у Нью-Йорку

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Тіна Кароль побувала на Волл-стріт - фото 1
Тіна Кароль побувала на Волл-стріт / Clutch.ua

Українська співачка Тіна Кароль вирушила у Нью-Йорк, щоб підписати контракт з міжнародним лейблом для запису англомовного альбому.

У своєму Instagram артистка поділилася знімком, який зробила після того, як в офісі Bentley Records був підписаний контракт на співпрацю.

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Відображена Тіна на Волл-стріт, що у нижній частині Манхеттена. На співачці довга бірюзова спідниця, а зверху хутряне пальто, під яке підібрані туфлі-човники на підборах. На губах співачки традиційна червона помада.

На фан-сторінці Кароль опублікували і відеозапис, зроблений у той момент, коли артистка підписувала контракт. На відео Тіна каже: "Може, і нашому артисту вдасться зробити щось позитивне для своєї країни".

Тіна Кароль показала, як проводить час у Нью-Йорку - фото 315517

Тіна Кароль показала, як проводить час у Нью-Йорку - фото 315518

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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