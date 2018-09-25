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Тіна Кароль показала вкрай сексуальне фото

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У Тіни легкий макіяж з мінімумом косметики - фото 1
У Тіни легкий макіяж з мінімумом косметики / instagram

Українська співачка Тіна Кароль продемонструвала пікантний знімок з фотосесії у Instagram.

До речі, на фотографії Тіна просто дивиться в камеру, в кадрі тільки її обличчя.

І ще: Тіна Кароль показала ніжне фото у мереживному бюст'є

У неї томний погляд, опущені вії, вона тримає руки біля обличчя. У Тіни легкий макіяж з мінімумом косметики і незвичайні прикраси. Під знімком Кароль попросила фоловерів написати, з якою піснею у них з'являється асоціація, коли вони дивляться на її портрет.

Шанувальники здебільшого віддали свої голоси за "Ніжно", зазначивши ніжність і жіночність дівчини на знімку, інші вирішили, що через сексуальний підтекст, її можна порівняти з піснею "Дика вода" або "Твої гріхи".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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