Тіна Кароль показала струнку фігуру в сексуальній сукні

Українська співачка Тіна Кароль, яка днями прогулялася вулицями Нью-Йорка, зачарувала своїх фанатів стильним образом від українського бренду.

На опублікованому знімку в Instagram артистка позує у шикарній сукні від українського бренду the COAT.

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Стильний принт – дрібна клітка в коричневих тонах – нагадує мотиви відомої фірми Burberry. Наряд вдало підкреслює струнку фігуру Тіни, а червоно-сірі вставки на поясі надають співачці витонченості.

Картатий look Кароль доповнюють ультрамодні туфлі на підборах від Fendi, які знаменитість вже взувала днями в Нью-Йорку. У макіяжі переважають нюдові відтінки, а очі стильної красуні підкреслені стрілками. З аксесуарів на волоссі Тіни можна побачити тренд весни/літа 2019 – червоні заколки.

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