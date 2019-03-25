Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 Євро 2020 Голос країни

Тіна Кароль показала струнку фігуру в сексуальній сукні

  • 31
Картатий look Кароль доповнюють ультрамодні туфлі - фото 1
Картатий look Кароль доповнюють ультрамодні туфлі / Harper's Bazaar

Українська співачка Тіна Кароль, яка днями прогулялася вулицями Нью-Йорка, зачарувала своїх фанатів стильним образом від українського бренду.

На опублікованому знімку в Instagram артистка позує у шикарній сукні від українського бренду the COAT.

І ще: Тіна Кароль вразила шанувальників чуттєвим образом

Стильний принт – дрібна клітка в коричневих тонах – нагадує мотиви відомої фірми Burberry. Наряд вдало підкреслює струнку фігуру Тіни, а червоно-сірі вставки на поясі надають співачці витонченості.

Картатий look Кароль доповнюють ультрамодні туфлі на підборах від Fendi, які знаменитість вже взувала днями в Нью-Йорку. У макіяжі переважають нюдові відтінки, а очі стильної красуні підкреслені стрілками. З аксесуарів на волоссі Тіни можна побачити тренд весни/літа 2019 – червоні заколки.

Тіна Кароль показала струнку фігуру в сексуальній сукні - фото 316814

Читайте також: MONATIK розповів про новий роман Тіни Кароль

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Назад у минуле: який фільм був найпопулярнішим у рік твого народження
  • 20 березня, 19:00
  • 1650
Сповідь продавця: чому ніколи не можна купувати товар з вітрини
  • 18 березня, 12:13
  • 2302
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1342095
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз