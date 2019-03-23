MONATIK розповів про новий роман Тіни Кароль

Співачку Тіну Кароль підозрюють у стосунках із колегою по шоу Голос країни. Ситуацію прокоментував один із суддів Голосу.

Ми вже неодноразово писали про те, що пристрасті між Тіною Кароль і Даном Баланом розпалюються з кожним ефіром шоу Голос країни, де вони разом працюють.

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Якщо на початку проекту все обмежувалося легким фліртом і двозначними натяками, то тепер співак абсолютно відкрито заявляє про свою симпатію до колеги, запрошує її на повільні танці під ліричні номери учасників і дарує зворушливі подарунки.

Симпатія між зірками настільки очевидна, що її помічають і їх сусіди по суддівським кріслам: Потап і Діма Монатік. Останній, до слова, навіть прокоментував стосунки Тіни і Дана:

"Це нормально. Тіна дуже красива, талановита жінка. Дан Балан, якщо я правильно знаю, холостий хлопець. Чому б йому не проявляти до неї відкриту симпатію? Тим більше, вони зовсім поруч", – сказав він, додавши також, що з величезним задоволенням заспіває на їх весіллі.

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