Тіна Кароль показала сексуальну фігуру на пляжі

Співачка Тіна Кароль остаточно змінила образ романтичної дівчини на фатальну красуню. Вона публікує кадри з відвертих фотозйомок, а знімки української співачки стають все спекотнішими!

Днями Тіна Кароль похвалилася дуже ніжним кадром, позуючи в довгій сукні.

І ще: Тіна Кароль спантеличила мережу пікантним знімком

Тіна обожнює тішити фанатів новими знімками в Instagram. Зірка похвалилася розкішним кадром з чорно-білої фотосесії, позуючи на березі безлюдного пляжу. Так, артистка приміряла чорне довге плаття з глибоким декольте, засвітивши схудлу фігуру. Шанувальники також відзначили, що Тіна нарешті виглядає щасливою.

Фото викликало непідробний захват у шанувальників, які раз у раз порівнювали зірку то з русалкою, то з морської феєю. "Дуже гарне фото! Чарівний образ", "Красива жінка і красиве фото", "Яка усмішка, яка красуня", "Щаслива!", "Шикарна", "Красуня-Русалонька", "Це дуже красиво. Як русалочка, якби знімали фільм", "Тіночка, ви прекрасні!", "Чарівність просто пре від цього фото", "Морська фея", – захоплювалися шанувальники.

Читайте також: Тіна Кароль засвітила пишні груди у малесенькому топі