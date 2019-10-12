Тіна Кароль показала нове пікантне фото

Співачка Тіна Кароль показала нове фото, мережа вибухнула від коментарів під ним. У чому ж справа?

Популярна українська співачка і ведуча шоу "Танці з зірками" Тіна Кароль не перестає тішити публіку гарячими фото у своєму Instagram.

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Так і цього разу зірка показала гаряченьке фото, на якому з'явилася в спокусливому образі. І шанувальники дещо помітили.

Так, перед камерою Тіна з'явилася у відвертій сріблястій сукні, яка повторила всі вигини її тіла. Волосся співачки розпущене і прикриває частину обличчя, на якому доволі яскравий макіяж. Кароль відображена в спокусливій позі десь на даху висотки. Шанувальники помітили, що це знімок зі старої фотосесії, і кадр не новий. Тому деякі фанати припустили, що співачка не показує нові фото, тому що приховує вагітний живіт.

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