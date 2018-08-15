Потап і Каменських відпочивають удвох

Шанувальники Насті Каменських і Потапа спіймали їх на спільному відпочинку в Італії.

Раніше Каменських періодично з'являлася на публіці з каблучкою, яка нагадує обручку, проте коментувати свої стосунки відмовлялася.

І ще: Каменських знялася в гарячій фотосесії

І от знову ця парочка розбурхала уяву фанатів. Так, їхні фоловери в соціальних мережах побачили підозрілий момент: Потап і Настя одночасно викладають фото з відпустки, позначаючи одні і ті ж локації. Знімки виконавці публікують в своїх Instagram.

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 14 Сер 2018 р. о 11:28 PDT

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 12 Сер 2018 р. о 11:29 PDT

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 12 Сер 2018 р. о 4:26 PDT

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 12 Сер 2018 р. о 2:52 PDT

Спочатку стало відомо, що Каменських проводить свою відпустку в Сорренто, оскільки про це свідчили геовідмітки в її публікаціях. При цьому спільних з Потапом фото вона не демонструвала.

Репер, в свою чергу, локацію на своїх фото не позначає, але постійно в підписах додає фрази італійською мовою і ставить хештеги #sorrento, що також може свідчити про його місцезнаходження.

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap) 9 Сер 2018 р. о 5:51 PDT

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap) 12 Сер 2018 р. о 9:52 PDT

Читайте також: Настя Каменських здивувала фанатів новим знімком