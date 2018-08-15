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Потап і Каменських відпочивають удвох

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Спільних з Потапом фото Каменських не демонструвала - фото 1
Спільних з Потапом фото Каменських не демонструвала / instagram

Шанувальники Насті Каменських і Потапа спіймали їх на спільному відпочинку в Італії.

Раніше Каменських періодично з'являлася на публіці з каблучкою, яка нагадує обручку, проте коментувати свої стосунки відмовлялася.

І ще: Каменських знялася в гарячій фотосесії

І от знову ця парочка розбурхала уяву фанатів. Так, їхні фоловери в соціальних мережах побачили підозрілий момент: Потап і Настя одночасно викладають фото з відпустки, позначаючи одні і ті ж локації. Знімки виконавці публікують в своїх Instagram.

Спочатку стало відомо, що Каменських проводить свою відпустку в Сорренто, оскільки про це свідчили геовідмітки в її публікаціях. При цьому спільних з Потапом фото вона не демонструвала.

Репер, в свою чергу, локацію на своїх фото не позначає, але постійно в підписах додає фрази італійською мовою і ставить хештеги #sorrento, що також може свідчити про його місцезнаходження.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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