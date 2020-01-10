Голос країни 10 сезон: оголошена дата виходу і судді шоу 2020

Вже скоро розпочнеться ювілейний 10 сезон улюбленого музичного шоу мільйонів українців "Голос країни". Читайте далі та дізнайтеся, коли буде перший випуск шоу та який буде склад журі.

Прем'єра 10 сезону пісенного шоу "Голос країни" відбудеться 19 січня на телеканалі "1+1" о 21:00. Ювілейний сезон пройде під гаслом "Битва епохи".

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На сліпих прослуховуваннях ювілейного сезону "Голос країни" прослухали понад 10 000 учасників, аби обрати найсильніші голоси, які потраплять до наступного етапу шоу.

На цьому сюрпризи для глядачів не закінчуються, адже цьогоріч у шоу буде не четверо членів журі, а п'ятеро! Хоча суддівських крісел буде, як завжди, четверо. Одне крісло буде подвоєне і його ділитиме сімейна пара популярних артистів.

Тіна Кароль

Дан Балан

Монатік

Потап та Настя Каменських

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