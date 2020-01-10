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Голос країни 10 сезон: оголошена дата виходу і судді шоу 2020

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коли Голос країни 10 - фото 1
коли Голос країни 10

Вже скоро розпочнеться ювілейний 10 сезон улюбленого музичного шоу мільйонів українців "Голос країни". Читайте далі та дізнайтеся, коли буде перший випуск шоу та який буде склад журі.

Прем'єра 10 сезону пісенного шоу "Голос країни" відбудеться 19 січня на телеканалі "1+1" о 21:00. Ювілейний сезон пройде під гаслом "Битва епохи".

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На сліпих прослуховуваннях ювілейного сезону "Голос країни" прослухали понад 10 000 учасників, аби обрати найсильніші голоси, які потраплять до наступного етапу шоу.

На цьому сюрпризи для глядачів не закінчуються, адже цьогоріч у шоу буде не четверо членів журі, а п'ятеро! Хоча суддівських крісел буде, як завжди, четверо. Одне крісло буде подвоєне і його ділитиме сімейна пара популярних артистів.

Тіна Кароль

Голос країни 10 сезон: оголошена дата виходу і судді шоу 2020 - фото 379017

Дан Балан

Голос країни 10 сезон: оголошена дата виходу і судді шоу 2020 - фото 379020

Монатік

Голос країни 10 сезон: оголошена дата виходу і судді шоу 2020 - фото 379019

Потап та Настя Каменських

Голос країни 10 сезон: оголошена дата виходу і судді шоу 2020 - фото 379016
Голос країни 10 сезон: оголошена дата виходу і судді шоу 2020 - фото 379018

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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