Тіна Кароль показала апетитні форми у новій фотосесії

Ніжний і романтичний образ Кароль завершила за класикою червона губна / Ivona

Українська співачка Тіна Кароль, яка зараз у Нью-Йорку, після прогулянки по місту вирішила влаштувати собі професійну фотосесію в чуттєвому образі.

Артистка позує в яскраво-блакитному плащі з імітацією крокодилячої шкіри від українського бренду SIX. Як аксесуар Тіна вибрала тренд сезону сережки-кільця.

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З-під стильного верхнього одягу визирає плаття до підлоги кольору слонової кістки з глибоким декольте і декоративними ременями на лямках. Ніжний і романтичний образ Кароль завершила за класикою червона губна помада і туфлі у різнокольорову смужку від Fendi.

Результатами такої чуттєвої зйомки поділився на своїй сторінці в Instagram нью-йоркський фотограф на ім'я Ray Yau.

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