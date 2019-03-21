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Тіна Кароль показала апетитні форми у новій фотосесії

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Ніжний і романтичний образ Кароль завершила за класикою червона губна - фото 1
Ніжний і романтичний образ Кароль завершила за класикою червона губна / Ivona

Українська співачка Тіна Кароль, яка зараз у Нью-Йорку, після прогулянки по місту вирішила влаштувати собі професійну фотосесію в чуттєвому образі.

Артистка позує в яскраво-блакитному плащі з імітацією крокодилячої шкіри від українського бренду SIX. Як аксесуар Тіна вибрала тренд сезону сережки-кільця.

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З-під стильного верхнього одягу визирає плаття до підлоги кольору слонової кістки з глибоким декольте і декоративними ременями на лямках. Ніжний і романтичний образ Кароль завершила за класикою червона губна помада і туфлі у різнокольорову смужку від Fendi.

Результатами такої чуттєвої зйомки поділився на своїй сторінці в Instagram нью-йоркський фотограф на ім'я Ray Yau.

Тіна Кароль показала апетитні форми у новій фотосесії - фото 315952

Тіна Кароль показала апетитні форми у новій фотосесії - фото 315953

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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