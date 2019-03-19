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Тіна Кароль похизувалася стрункими ніжками

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Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль

Популярна українська співачка Тіна Кароль захопила шанувальників новим фото в instagram, на якому вона демонструє стрункі та підтягнуті ноги.

На офіційній сторінці Тіни Кароль в мережі Instagram з'явився знимок, на якому поп-діва в шикарному одязі: стильних білих козаках, бежевому пальті, кислотній накидці та білій сукні. Наряд вигідно підкреслив стрункі ноги співачки.

І ще: Тіна Кароль показала, як проводить час у Нью-Йорку

Доповнила образ Тіна яскравою помадою кривавого кольору, розпущеним волоссям з фірмовими хвилями та елегантною прикрасою для волосся.

До теми: Тіна Кароль вразила чуттєвим образом для Vogue

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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