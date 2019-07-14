Спокуслива Оля Полякова підірвала мережу пікантним фото

Оля Полякова довго не з'являлася в соцмережах і не радувала шанувальників гарячими кадрами, але вирішила все виправити, опублікувавши свіжий пікантний знімок. На останніх кадрах зірка красується в запаморочливих відвертих нарядах під час зйомок шоу "Х-фактор".

Оля Полякова позувала біля дзеркала, демонструючи екстремальне декольте і розкішний бюст. На епатажній блондинці – латексний чорно-червоний наряд, що складається з міні-спідниці і майки, що повторює спокусливі вигини фігури.

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"Дорогі мої, я знову з вами, сподіваюся, нудьгували, бо я дуже!" – зізналася "суперблондинка". Шанувальники оцінили ефектний образ зірки. Вони буквально завалили Олю компліментами.

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