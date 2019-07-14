Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль Подорожі

Спокуслива Оля Полякова підірвала мережу пікантним фото

  • 26
Оля Полякова - фото 1
Оля Полякова / instagram

Оля Полякова довго не з'являлася в соцмережах і не радувала шанувальників гарячими кадрами, але вирішила все виправити, опублікувавши свіжий пікантний знімок. На останніх кадрах зірка красується в запаморочливих відвертих нарядах під час зйомок шоу "Х-фактор".

Оля Полякова позувала біля дзеркала, демонструючи екстремальне декольте і розкішний бюст. На епатажній блондинці – латексний чорно-червоний наряд, що складається з міні-спідниці і майки, що повторює спокусливі вигини фігури.

І ще: Тіна Кароль в короткому топі без білизни викликала фурор в мережі: гаряче фото

"Дорогі мої, я знову з вами, сподіваюся, нудьгували, бо я дуже!" – зізналася "суперблондинка". Шанувальники оцінили ефектний образ зірки. Вони буквально завалили Олю компліментами.

Читайте також: Ефектна фотосесія: дружину Позитива переплутали з супермоделлю

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
10 дурних запитань, які ти соромився поставити стоматологу
  • 12 липня, 17:21
  • 719
ТЕСТ: Вгадай старі логотипи популярних брендів!
  • 11 липня, 15:30
  • 362
Хто така Ляля Фонарьова: біографія і фото дружини Вакарчука
  • 10 липня, 20:00
  • 964
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз