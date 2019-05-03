Спокуслива вболівальниця: Леся Нікітюк показала яскраві знімки з Іспанії

Популярна українська шоувумен Леся Нікітюк вирушила в сонячну Іспанію, де особисто познайомилася з гравцями футбольного клубу "Сельта" з міста Віго. І влаштувала грайливу фотосесію на футбольному полі.

Телеведуча Леся Нікітюк приїхала на матч в рамках іспанського чемпіонату Ла Ліга. Красуня не упустила можливості побувати на тренуванні у спортсменів і влаштувала фотосесію прямо на футбольному полі. Результатами свого спортивного фотосету вона поділилася на сторінці в Instagram.

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Зірка позувала у фірмовій футболці з логотипом клубу і своїм ім'ям на спині – Лесі дістався 19-й номер. Спортивний образ вона доповнила чорними велосипедками і темними сонцезахисними окулярами у трендовій оправі.

"Бути частиною команди "Сельта", – підписала Нікітюк яскраві знімки.

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