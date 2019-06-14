Тіна Кароль поділилася відвертим знімком у ліжку

Українська співачка Тіна Кароль останнім часом не перестає дивувати фанатів своїми знімками і відео на сторінці в Інстаграм.

34-річна Тіна Кароль дуже часто ділиться з шанувальниками не тільки постановочними знімками і яскравими кадрами з фотосесій, але ще й цитатами, роздумами та важливими зауваженнями.

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Цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явилися пікантні кадри, на яких артистка вирішила показати себе в сміливому і зухвалому образі. Зокрема, Тіна Кароль опублікувала чуттєве фото, на якому вона позує в ліжку.

Тіна Кароль у ліжку

Інша світлина не менш чуттєва! Шанувальники у повному захваті від Тіни Кароль. У коментарях вони відзначають, що не можуть намилуватися улюбленицею. Також фанати заявили, що у Кароль талант: тішити своїми незвичайними фото і стилем. І з ними важко не погодитися, адже Тіна – чарівна.

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