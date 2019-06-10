Тіна Кароль підкорила шанувальників несподівано пронизливим поглядом

Тіна Кароль продовжує інтригувати шанувальників результатами своєї відвертої чорно-білій фотосесії. І відверта вона не образами, а саме справжніми емоціями. Так, українська співачка постала на фото "справжньою" перед шанувальниками, де позує без звичного макіяжу з насиченими червоними губами.

На новому знімку Тіна Кароль позує сидячи на стільці. На співачці – чи то чорний костюм, то чи комбінезон з відкритими плечима. Більш того, співачка навіть без взуття. На обличчі – ні грама макіяжу, волосся злегка розпатлане. Сама ж Кароль пронизливо дивиться в камеру.

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Як завжди, Кароль ніяк не підписала свій новий знімок.

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