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Інтимне фото Тіни Кароль викликало фурор в мережі

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Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль / instagram

Зваблива українська співачка Тіна Кароль часто радує шанувальників ефектними кадрами. Цього разу красуня здивувала мережу смілим знімком, від якого стає спекотно.

Так, Тіна Кароль опублікувала на своїй сторінці в Instagram чергове сексуальне фото, від якого користувачі мережі у захваті. Красуня позувала у відвертій сукні, крім цього, артистка пікантно оголила ногу.

І ще: Надя Дорофєєва похвалилася фігурою в червоному бікіні

За дві години знімок набрав понад 20 тисяч лайків, а підписники Кароль засипали співачку компліментами. Заціни і ти.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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