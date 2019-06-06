Інтимне фото Тіни Кароль викликало фурор в мережі

Зваблива українська співачка Тіна Кароль часто радує шанувальників ефектними кадрами. Цього разу красуня здивувала мережу смілим знімком, від якого стає спекотно.

Так, Тіна Кароль опублікувала на своїй сторінці в Instagram чергове сексуальне фото, від якого користувачі мережі у захваті. Красуня позувала у відвертій сукні, крім цього, артистка пікантно оголила ногу.

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За дві години знімок набрав понад 20 тисяч лайків, а підписники Кароль засипали співачку компліментами. Заціни і ти.

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