Тіна Кароль підкреслила ніжки сукнею з розрізом від стегна

Ведуча танцювального шоу Танці з зірками неперевершена Тіна Кароль підкорила глядачів. Шанувальники у захваті від образу Тіни!

Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка стала ведучою шоу Танці з зірками, продовжую підкорювати шанувальників розкішними образами.

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Практично через тиждень після ефіру зірка опублікувала новий знімок в спокусливій сукні з дуже глибоким декольте і розрізом на нозі від стегна. Співачка позувала біля стіни, прийнявши сексуальну позу, показавши підтягнуту ногу. Кароль чуттєво відкрила рот, захопивши шанувальників інтимністю кадру.

Раніше Тіна Кароль викликала фурор в мережі новим сексуальним "луком" – ефектним рожевим платтям.

Тіна Кароль

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