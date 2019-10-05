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Тіна Кароль підкреслила ніжки сукнею з розрізом від стегна

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Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль / unian

Ведуча танцювального шоу Танці з зірками неперевершена Тіна Кароль підкорила глядачів. Шанувальники у захваті від образу Тіни!

Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка стала ведучою шоу Танці з зірками, продовжую підкорювати шанувальників розкішними образами.

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Практично через тиждень після ефіру зірка опублікувала новий знімок в спокусливій сукні з дуже глибоким декольте і розрізом на нозі від стегна. Співачка позувала біля стіни, прийнявши сексуальну позу, показавши підтягнуту ногу. Кароль чуттєво відкрила рот, захопивши шанувальників інтимністю кадру.

Раніше Тіна Кароль викликала фурор в мережі новим сексуальним "луком" – ефектним рожевим платтям.

Тіна Кароль - фото 359699
Тіна Кароль

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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