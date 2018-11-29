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Тіна Кароль підкреслила фігуру шовковою сукнею

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Тіна повідомила, що 7 грудня випустить нову пісню - фото 1
Тіна повідомила, що 7 грудня випустить нову пісню / Clutch

Відома співачка Тіна Кароль захопила мережу ніжним образом.

Популярна виконавиця Тіна Кароль потішила шанувальників на сторінці в Instagram романтичними літніми фото в саду. Для фотосесії артистка обрала блідо-рожеве шовкове плаття від українського бренду Sleeper.

І ще: Тіна Кароль розбурхала шанувальників пікантним знімком

Вартість вбрання в білизняному стилі, яке застібається на гудзики у вигляді перлин, становить сім тисяч гривень. "Прив'язав мене навічно для серцевої краси", – підписала кадр зірка. Тіна повідомила, що 7 грудня випустить нову пісню під назвою "Сила висоти". Написав слова і музику Єгор Солодовников, який також є автором треку "Здатися ти завжди встигнеш".

Тіна Кароль підкреслила фігуру шовковою сукнею - фото 292209

Тіна Кароль підкреслила фігуру шовковою сукнею - фото 292210

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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