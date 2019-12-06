Тіна Кароль підкреслила фігуру ефектним червоним платтям

Українська співачка Тіна Кароль потішила численних шанувальників спокусливим образом.

Фотографії з новорічних зйомок під час Ночі суперхітів зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, викликавши ажіотаж розкішними формами в червоній сукні з глибоким декольте.

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"Вчора зйомки Нового року на 1 + 1 були дійсно веселими", – підписала вона фото знімками. Шанувальники були в захваті від яскравого образу популярної співачки. Деякі навіть написали, що їм захотілося прикрасити ялинку.

"Круто", "Така витончена. Просто щелепа впала на підлогу", "Червоний дуже личить", "Неможливо відірвати погляд", "Клас", "Найкраща", "Червона королева Тіна", "Як тобі личить це плаття", "Після цих фото захотілося прикрасити ялинку", – відреагували фанати.

Гортайте фотогалерею:

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