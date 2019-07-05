Тіна Кароль підкорила шанувальників стрункими ніжками: пікантне фото

Українська співачка Тіна Кароль підкорила шанувальників новим знімком з пляжу. Артистка знялася в білому костюмі з короткими шортами, продемонструвавши стрункі і спортивні ноги. Фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На свіжому знімку Тіна Кароль позує біля дерев'яних перил, що ведуть на пляж. Для літнього кадру зірка вибрала білий костюм, що складається з топа з довгими рукавами і ультракоротких шортів. Образ красуня доповнила білими туфлями з прозорим верхом і розпущеним волоссям.

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На фото Кароль стоїть на пандусі, а знімок зроблений трохи знизу. Через такий ракурсу в центрі кадру виявилися стрункі і довгі ноги співачки, які і підкорили підписників артистки.

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