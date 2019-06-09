Секс-символ Голлівуду неприємно здивував своєю формою

Папараці сфотографували зірку фільму Крок вперед і Супер Майк Ченнінга Татума в Мексиці, де актор відпочиває разом зі своїми друзями: фронтменом групи Maroon 5 і його дружиною.

Ченнінг знайомий усім нам, в першу чергу, за ролями справжніх алфа-самців.

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Але часи змінюються, акторові вже майже 40, а в цьому віці вже важче тримати себе в формі. Мабуть, Ченнінг вже настільки звик до юнацького обміну речовин, коли можна їсти все, і не товстіти, що не помітив як підступний жир, повільно поглинув його кубики преса.

Так от, якщо актор не помітив, то завжди є віддані фанати, які точно все помічають. Не без допомоги папараці, звісно. Буквально на днях, Татума спіймали в об'єктив, під час відпочинку біля басейну. Фото моментально розлетілися у мережі.

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