Напівоголена Даша Астаф'єва розбурхала мережу інтимними кадрами

Популярна співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва не припиняє розбурхувати уяву шанувальників пікантними знімками. Її апетитні форми, плавні вигини тіла і неймовірна грація зачаровують. Цього разу артистка показала бекстейдж свого відвертого фотосету.

Шанувальники української секс-бомби у захваті від естетичних кадрів з Дашею Астаф'євою в головній ролі. Красуня вирішила не томити фанів в очікуванні і опублікувала в Instagram відразу три відео з бекстейджа зйомок, на яких вона постала в спокусливих і пікантних образах.

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На одному з кадрів модель зображена поряд зі статуєю. Даша позує в корсеті і трусиках, всіляко намагаючись обіграти цей предмет інтер'єру, щоб фото виглядали максимально оригінальними і еротичними.

На іншому відео зірка в сукні опустилася на коліна і вигнулась так, що користувачі мережі можуть насолодитися апетитними формами артистки, а також в об'єктив частково потрапили й голі груди.

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