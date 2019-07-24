Потап і Настя Каменських офіційно одружились ще в 2018 році: документ

У мережу потрапив документ, відповідно до якого Олексій Потапенко (Потап) і Настя Каменських офіційно зареєстрували свої стосунки задовго до весілля в травні 2019. Дізнайтеся, коли ж зіркова пара одружилася насправді!

Святкова церемонія одруження Насті Каменських і Потапа відбулася 23 травня 2019 року. Водночас прихильники та журналісти вже давно здогадувались про романтичні стосунки пари. І недарма!

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Видання the Lime отримало документ, за яким закохані одружились ще 18 жовтня 2018 року. Понад півроку Настя і Потап приховували свій офіційний статус, хоча чутки про їхній роман з'явились уже давно.

Зараз щасливе подружжя активно ділиться спільними фото у мережі, подорожує, а також зізнається один одному у коханні.

Весілля Потапа і NK

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