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Потап і Настя Каменських офіційно одружились ще в 2018 році: документ

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NK і Потап - фото 1
NK і Потап

У мережу потрапив документ, відповідно до якого Олексій Потапенко (Потап) і Настя Каменських офіційно зареєстрували свої стосунки задовго до весілля в травні 2019. Дізнайтеся, коли ж зіркова пара одружилася насправді!

Святкова церемонія одруження Насті Каменських і Потапа відбулася 23 травня 2019 року. Водночас прихильники та журналісти вже давно здогадувались про романтичні стосунки пари. І недарма!

Це цікаво: Настя Каменських оголилася у ванній на камеру

Видання the Lime отримало документ, за яким закохані одружились ще 18 жовтня 2018 року. Понад півроку Настя і Потап приховували свій офіційний статус, хоча чутки про їхній роман з'явились уже давно.

Потап і Настя Каменських офіційно одружились ще в 2018 році: документ - фото 343234

Зараз щасливе подружжя активно ділиться спільними фото у мережі, подорожує, а також зізнається один одному у коханні.

Весілля Потапа і NK - фото 343236
Весілля Потапа і NK

Читайте також: Настю Каменських розкритикували за селфі з Потапом

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