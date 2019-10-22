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Оголена Тіна Кароль знялася в одному халатику

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Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль

Співачка Тіна Кароль потішила шанувальників відвертим фото. Фоловери зірки у захваті від краси Тіни!

Українська співачка Тіна Кароль знялася в пікантному образі. Знімками зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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На фото зірка позує в білому халаті і рушнику на голові. На одному плечі Кароль приспустила вбрання, показавши частину оголених грудей. Одну руку Кароль поклала на груди, а іншу притулила до губ. Зірка використовувала максимально натуральний макіяж. Образ співачка доповнила каблучкою з великим каменем і таким самим кулоном.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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