Українські співачки показали спокусливі образи на Вечорі прем'єр

Ввечері 10 квітня відбувся концерт – "Вечір прем'єр з Катериною Осадчею". Тіна Кароль та Настя Каменських презентували свої нові пісні. Поки програма не з'явилася у записі, подивіться у яких гарних сукнях були артистки.

Щорічно відбувається концерт "Вечір прем'єр з Катериною Осадчею" у Палаці Україна. Це феєричне шоу, на якому найпопулярніші українські артисти презентують свої музичні новинки. Також вони виконають всім відомі улюблені хіти.

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Цьогоріч особливу увагу привертали Тіна Кароль та Настя Каменських.

Тіна презентувала нову пісню, яку виконала у дуеті з Андрієм Хливнюком, – "Безодня". Співачка була в тендітному та майже невагомому образі. Біла напівпрозора сукня дуже личить Тіні.

Настя Каменських, вона ж NK, теж виконала нову музичну композицію "Обіцяю". Кліп на майбутній хіт співачка обіцяє презентувати вкінці квітня. Настя теж була у сукні з легкої тканини, а під час виконання це вбрання розвівалося у всі сторони.

Настя Каменських

Тіна Кароль

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