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Голос країни 10 сезон – ФІНАЛ: дивитись онлайн прямий ефір 26 квітня 2020
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Фінальний випуск десятого сезону проєкту Голос країни 2020 вийшов на телеекрани 26 квітня. Останній прямий ефір визначив найсильнішого учасника шоу. Дізнайтеся, хто виборов омріяну перемогу у Голосі країни 10.
Голос країни 2020 дійшов до фіналу: 26 квітня на каналі 1+1 показали чотирнадцятий випуск нового сезону Голосу, зірковими тренерами якого стали Потап і Настя, Тіна Кароль, MONATIK і Dan Balan, а ведучими – незмінні Юрій Горбунов і Катерина Осадча. Останній прямий ефір пройшов під неабиякою напругою, адже сьогодні відбулася вирішальна битва за почесне звання Голосу країни 10. Найсильніші суперфіналісти зійшлися, щоб глядачі обрали переможця головного вокального шоу України.
Дивитись онлайн суперфінал шоу Голос країни 10 сезон на каналі 1+1
Співочий вечір був сповнений сюрпризами. Зокрема, зміненими правилами суперфіналу. На першому етапі свої нові пісні заспівали усі 20 суперфіналістів: по 5 учасників від кожної команди. Потім лінії для голосування закрили та назвали переможця у кожній команді. Далі голоси обнулилися. У другому етапі 4 суперфіналісти заспівалище раз, а переможцем став той учасник, який отримав найбільшу кількість голосів телеглядачів.
Голос країни 10 сезон – дивитись онлайн ФІНАЛ
З команди MONATIK до другого етапу суперфіналу #голоскраїни пройшов Сергій Асафатов.
Глядачі зробили свій вибір і до другого етапу суперфіналу з команди Дана Балана потрапила Індіра Єдільбаєва.
З команди ПТП і NK путівку в наступний раунд виборов Єрлан Баібазаров.
Боротьбу за перемогу в шоу у другому етапі суперфіналу у команді Тіни Кароль продовжив Роман Сасанчин.
інформація додається
Усі отримані кошти від голосування і продажу реклами під час фінального випуску підуть на підтримку українських медиків, які рятують життя хворих на COVID-19.
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