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DakhaBrakha – Пливе човен: слухайте потужний саундтрек до фільму Вулкан
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Український етно-гурт DakhaBrakha презентував кліп на пісню "Пливе човен", яка стала саундтреком нового фільму Романа Бондарчука "Вулкан". Слухайте і насолоджуйтеся!
Саме Роман Бондарчук зняв кліп на пісню "Пливе човен". Це – перший проект DakhaBrakha із режисером. У відео кадри з фільму "Вулкан" чергуються із залаштунками знімального майданчика стрічки.
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"Роман – дуже талановита та обдарована особистiсть! Ми давно є прихильниками його документальних стрiчок, тож iдея зробити щось разом виглядала дуже привабливою… Наше завдання було переосмислити українську народну пісню "Пливе човен", яка звучить у фiльмi", – поділилися учасниці DakhaBrakha. Зацініть колоритну новинку!
Слухати пісню і дивитися онлайн кліп DakhaBrakha – Пливе човен:
Відзначимо, що драма з елементами комедії "Вулкан" вийде у прокат 4 квітня. Фільм розповідає про пригоди перекладача моніторингової місії ОБСЄ Лукаса у маленькому містечку на півдні України. На рахунку стрічки – 8 престижних нагород.
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