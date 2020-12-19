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БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – МОЯ ЗЕМЛЯ: дивіться крутий кліп, знятий у Львові
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Рок-гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ представив крутий кліп на пісню "Моя Земля". Ролик знімався у Львові. Дивіться драйвовий кліп колективу, знятого під час "Секретного концерту", на Радіо МАКСИМУМ!
Нагадаємо, що пісня "Моя земля" входить до платівки "Мільярди". Насолоджуйтеся драйвовим кліпом, знятим у Львові, на Радіо МАКСИМУМ!
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"Кліп на пісню "Моя земля", що є частиною альбому "Мільярди", ми зняли у самому центрі Львова, під час нашого унікального "Секретного концерту". Дії відбуваються на спеціальній платформі, що рухалася центром міста", – розповідають хлопці.
Режисером кліпу став Віктор Скуратовський. А глядачі концерту мали можливість стати частиною нової відео роботи гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ.
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – МОЯ ЗЕМЛЯ: дивіться драйвовий кліп рок-гурту
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – МОЯ ЗЕМЛЯ, слова та текст пісні
Я чекаю тебе на порозі,
Речі зібрані мої ще вчора,
Я готовий піти вже хоч зараз,
Поглянь навколо яка ніч прозора.
Я готовий піти по дорозі,
Яку нам герої малюють на небі,
Я чекаю тебе бо невдовзі,
Вже буде важкою дорога без тебе.
Нам малюють нові «пророки»,
Голоси їхні «добрі» вже чути,
А навколо старі пороки,
Злості праведної повні груди!
Бийте мене – я не впаду,
Зацілуйте, а й так правда моя,
Ви хоч вбийте мене, та я знову встану,
Тут Мати моя, тут діти мої.
Моя земля – сила моя,
Це моя земля, це віра моя,
Моя земля – батька слова,
Моя земля, мов сина рука.
Нагадаємо, що пісню "Моя земля" присвятили пам'яті Дані Дідіка, 15-річного громадського активіста, котрий став жертвою теракту під час Маршу Єдності у Харкові у лютому 2015 року.
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