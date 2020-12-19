БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – МОЯ ЗЕМЛЯ: дивіться крутий кліп, знятий у Львові

Рок-гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ представив крутий кліп на пісню "Моя Земля". Ролик знімався у Львові. Дивіться драйвовий кліп колективу, знятого під час "Секретного концерту", на Радіо МАКСИМУМ!

Нагадаємо, що пісня "Моя земля" входить до платівки "Мільярди". Насолоджуйтеся драйвовим кліпом, знятим у Львові, на Радіо МАКСИМУМ!

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"Кліп на пісню "Моя земля", що є частиною альбому "Мільярди", ми зняли у самому центрі Львова, під час нашого унікального "Секретного концерту". Дії відбуваються на спеціальній платформі, що рухалася центром міста", – розповідають хлопці.

Режисером кліпу став Віктор Скуратовський. А глядачі концерту мали можливість стати частиною нової відео роботи гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ.

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – МОЯ ЗЕМЛЯ: дивіться драйвовий кліп рок-гурту

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – МОЯ ЗЕМЛЯ, слова та текст пісні

Я чекаю тебе на порозі,

Речі зібрані мої ще вчора,

Я готовий піти вже хоч зараз,

Поглянь навколо яка ніч прозора.

Я готовий піти по дорозі,

Яку нам герої малюють на небі,

Я чекаю тебе бо невдовзі,

Вже буде важкою дорога без тебе.



Нам малюють нові «пророки»,

Голоси їхні «добрі» вже чути,

А навколо старі пороки,

Злості праведної повні груди!

Бийте мене – я не впаду,

Зацілуйте, а й так правда моя,

Ви хоч вбийте мене, та я знову встану,

Тут Мати моя, тут діти мої.



Моя земля – сила моя,

Це моя земля, це віра моя,

Моя земля – батька слова,

Моя земля, мов сина рука.

Нагадаємо, що пісню "Моя земля" присвятили пам'яті Дані Дідіка, 15-річного громадського активіста, котрий став жертвою теракту під час Маршу Єдності у Харкові у лютому 2015 року.

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