Гурт Шосте Чуття презентував свіжу пісню, яка знаменує новий етап у творчості музикантів

Український гурт Шосте Чуття під час карантину зазнав змін, переформатувавши свою музику. Слухайте перший трек нового альбому артистів на Радіо MAXIMUM.

Як зізнаються музиканти, це був дуже рішучий крок для Шостого Чуття. І першим синглом у новому періоді творчості гурту став сингл з однойменною назвою "Шосте Чуття", повідомляє Радіо MAXIMUM.

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Ми стали іншими за останній рік періоду карантину. Це був час перевтілення та перезавантаження гурту. Ми змінили свій посил, і саме тому наша творчість, тексти пісень стали ще глибшими та актуальними. Гурт чіткіше визначив свій стиль – романтичний поп-рок, – розповідає фронтмен Міша Бучковський.

Посил музикантів: "Віднайди та прислухайся до своєї інтуїції – свого Шостого Чуття, і тоді ти віднайдеш себе".

Сингл "Шосте Чуття" стане першою піснею четвертого альбому гурту. За словами Бучковського, це не просто пісня, це пісня, яку можна написати тільки один раз, – один раз і на все життя. Зараз артисти працюють над відеокліпом, який планують презентувати уже цієї весни.

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