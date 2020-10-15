Ніколас Кейдж у брутальній рожевій куртці став зіркою мережі (фото)

Знаменитий голлівудський актор Ніколас Кейдж здивував шанувальників своїм яскравим образом. Якщо ви звикли бачити його суворим на екранах, то до такого будете явно не готові.

56-річний американський актор Ніколас Кейдж вже не вперше стає мемом, але цього разу увагу мережі привернули не його ролі у фільмах, а звичайний образ для прогулянки.

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На платформі Reddit користувач з ніком originalbigdickmcgee поділився колажем з фото, на яких Кейдж просто йде містом у яскравій рожевій куртці з різноманітними нашивками, серед яких важко не помітити символ Супермена, а також крила.

Такий стиль викликав і захват, і здивування у користувачів, адже дуже суворий на екранах Ніколас має креативні смаки на одяг.

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