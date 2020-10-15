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Ніколас Кейдж у брутальній рожевій куртці став зіркою мережі (фото)

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Ніколас Кейдж приміряв рожеву косуху - фото 1
Ніколас Кейдж приміряв рожеву косуху / кадр з фільму "Пророк"

Знаменитий голлівудський актор Ніколас Кейдж здивував шанувальників своїм яскравим образом. Якщо ви звикли бачити його суворим на екранах, то до такого будете явно не готові.

56-річний американський актор Ніколас Кейдж вже не вперше стає мемом, але цього разу увагу мережі привернули не його ролі у фільмах, а звичайний образ для прогулянки.

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На платформі Reddit користувач з ніком originalbigdickmcgee поділився колажем з фото, на яких Кейдж просто йде містом у яскравій рожевій куртці з різноманітними нашивками, серед яких важко не помітити символ Супермена, а також крила.

Такий стиль викликав і захват, і здивування у користувачів, адже дуже суворий на екранах Ніколас має креативні смаки на одяг.

Oh no Nicholas, what is you doing?? from r/ATBGE

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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