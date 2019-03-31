Тимошенко і Зеленський: чи об'єднаються кандидати у другому турі

Кандидати в президенти України Юлія Тимошенко та Володимир Зеленський офіційно прокоментували чутки про об'єднання у другому турі виборів 2019.

Вибори президента України в розпалі! За результатами екзит-полу саме Володимир Зеленський проходить у другий тур, натомість Юлія Тимошенко посідає третє місце і програє путівку в наступний раунд виборів Петру Порошенку.

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Напередодні ж нардеп Мустафа Найєм заявив, що Тимошенко вже проводить перемовини із Зеленським: мовляв, лідер Батьківщини готова підтримати шоумена в другому турі в обмін на привілеї на виборах до Верховної Ради. Найєм наголосив, що, за даними джерел, Тимошенко наполягає на підписанні меморандуму про створення коаліції і впровадження системи парламентських виборів у два тури.

Однак лідерка Батьківщини спростувала таку інформацію. Вона заявила, що результати її екзит-полу свідчать, що вона й сама проходить у другий тур.

Ми розраховуємо на те, що після оголошення реальних результатів виборів ми будемо боротися з Володимиром Зеленським у другому турі. І тому ніяких переговорів ДО завершення підрахунку голосів ми не ведемо, – заявила Тимошенко.

У штабі Зеленського інформацію про "підкилимні ігри" з лідеркою Батьківщини також спростували. За словами спікера ЗЕ-штабу, команда Володимира поки що "справляється самостійно", а переговори про парламентські вибори можливі тільки, якщо "це буде вигідно країні".

Ні з ким вступати в договірняки ми не збираємося... Я не зовсім розумію, як можна обговорювати те, що ще ніхто не отримав. Ми ще не перемогли. Як тільки переможемо, тоді будемо думати, як готуватися до парламентської кампанії, – сказав Дмитро Разумков.

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