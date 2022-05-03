TIME відкрив голосування за найвпливовішу людину світу: на якому місці зараз Зеленський

Стартувало щорічне голосування від журналу Time, учасники якого повинні допомогти визначити ТОП 100 найвпливовіших людей світу. Серед претендентів на перший рядок рейтингу – президент України Володимир Зеленський.

Традиційно, американське видання Time організувало голосування за найвпливовішу людину світу. Серед претендентів – політики, співаки, актори, спортсмени та громадські діячі.

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Однак, згідно з попередніми результатами голосування на сьогодні, 3 травня, лідируючу позицію займає Володимир Зеленський, обігнавши своїх колег зі США, Франції, Великої Британії та Росії. 83% респондентів хочуть бачити президента України серед найвпливовіших людей світу.

Взяти участь у цьому голосуванні можуть усі зареєстровані користувачі платформи медіа. Відповісти потрібно лише на одне запитання: чи має та чи інша людина потрапити до ТОП 100

23 травня журнал оголосить вибір редакції і можна буде побачити результати голосування читачів.

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