Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна

Пол Маккартні вийшов на сцену із прапором України: фотофакт

  • 33
Пол Маккартні підтримав Україну зі сцени - фото 1
Пол Маккартні підтримав Україну зі сцени

Британський музикант Пол Маккартні уже неодноразово підтримував Україну на тлі війни. На цей раз лідеру гурту The Beatles вдалося привернути увагу до злочинної воєнної агресії Росія під час свого концерту.

Так, Пол Маккартні зараз гастролює Америкою у рамках свого світового турне Got Back ("Повернувся"). Перший концерт відбувся 28 квітня у місті Спокан, штат Вашингтон.

І ще: Леді Гага посеред концерту назвала росіян тупими – відео

Під час виступу рок-зірка виніс на сцену прапор України. У цей момент зал вибухнув оваціями та оплесками. Таким чином артисту вдалося привернути увагу багатомільйонної армії шанувальників до злочинної та вбивчої війни Росії проти України.

Читайте також: Ед Ширан та Антитіла випустили спільний трек: дивіться кліп

пропозиції партнерів
Новини