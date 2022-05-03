Пол Маккартні вийшов на сцену із прапором України: фотофакт

Британський музикант Пол Маккартні уже неодноразово підтримував Україну на тлі війни. На цей раз лідеру гурту The Beatles вдалося привернути увагу до злочинної воєнної агресії Росія під час свого концерту.

Так, Пол Маккартні зараз гастролює Америкою у рамках свого світового турне Got Back ("Повернувся"). Перший концерт відбувся 28 квітня у місті Спокан, штат Вашингтон.

І ще: Леді Гага посеред концерту назвала росіян тупими – відео

Під час виступу рок-зірка виніс на сцену прапор України. У цей момент зал вибухнув оваціями та оплесками. Таким чином артисту вдалося привернути увагу багатомільйонної армії шанувальників до злочинної та вбивчої війни Росії проти України.

@PaulMcCartney closed the first night of the #GetBack Tour in Spokane with support for #Ukraine. pic.twitter.com/udFz4NTYJA — Christa Hazel (@ChristaHazel) April 29, 2022

Читайте також: Ед Ширан та Антитіла випустили спільний трек: дивіться кліп