Дорогий подарунок: Андрій Ярмоленко купив для рідного міста автомобіль швидкої допомоги

Андрій Ярмоленко зі збірної України по футболу активно волонтерить й робить усе можливе, аби прискорити перемогу України у цій війні. Футболіст подарував Чернігову автомобіль швидкої допомоги.

Про важливий подарунок рідному місту Андрій Ярмоленко розповів на своїй сторінці в Instagram.

І ще: Олександр Зінченко зіграв за Манчестер Сіті в бутсах з патріотичним написом

Спортсмен опублікував фото, на якому він позував перед камерою разом із волонтерами, тримаючи в руках прапор України. У підписі до знімка Андрій зазначив, відправив до Чернігова автомобіль швидкої допомоги, заповнений медикаментами, продуктами та предметами першої необхідності.

Крім того, Ярмоленка додав, що в Україну вирушить ще дві "швидкі". Їх, за його словами, для нашого народу купили волонтери-українці, які мешкають в Англії.

Читайте також: Jerry Heil та Kalush Orchestra заспівали для Анджеліни Джолі прямо в готелі – відео