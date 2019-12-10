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Time назвав претендентів на звання Людина року 2019

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Людина року 2019 - фото 1
Людина року 2019 / mediamass

Авторитетний журнал Time опублікував список претендентів на звання Людина року 2019. Серед претендентів – політики, спортсмени, бізнесмени та активісти.

Так, володарем цього титулу можуть стати спікер палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, засновник Facebook Марк Цукерберг, президент США Дональд Трамп, американська футболістка Меган Рапіно, голова КНР Сі Цзіньпін, школярка-екоактівістка зі Швеції Грета Тунберг.

І ще: Людина на роздоріжжі: Зеленський здивував своїм виглядом на обкладинці Time

Time назвав претендентів на звання Людина року 2019 - фото 373408

Також у список претендентів на високе звання увійшов анонімний офіцер ЦРУ, який повідомив про зміст телефонної розмови Трампа і президента України Володимира Зеленського, яка відбулася у липні.

Ім'я переможця читачі дізнаються з грудневого номера Time.

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Джерело: thehill
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