Time назвав претендентів на звання Людина року 2019

Людина року 2019 / mediamass

Авторитетний журнал Time опублікував список претендентів на звання Людина року 2019. Серед претендентів – політики, спортсмени, бізнесмени та активісти.

Так, володарем цього титулу можуть стати спікер палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, засновник Facebook Марк Цукерберг, президент США Дональд Трамп, американська футболістка Меган Рапіно, голова КНР Сі Цзіньпін, школярка-екоактівістка зі Швеції Грета Тунберг.

І ще: Людина на роздоріжжі: Зеленський здивував своїм виглядом на обкладинці Time

Також у список претендентів на високе звання увійшов анонімний офіцер ЦРУ, який повідомив про зміст телефонної розмови Трампа і президента України Володимира Зеленського, яка відбулася у липні.

Ім'я переможця читачі дізнаються з грудневого номера Time.

Читайте також: Time назвав найкращі винаходи 2019 року