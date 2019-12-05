Людина на роздоріжжі: Зеленський здивував своїм виглядом на обкладинці Time

Президент України вперше в історії потрапив на обкладинку авторитетного видання Time. Таку честь отримав Володимир Зеленський, який також дав відверте інтерв'ю журналістам.

Журнал Time із Володимиром Зеленським з'явиться у продажу 16 грудня 2019 року. На "міжнародній обкладинці" видання під знімком нашого президента написано "Людина на роздоріжжі. Український президент Володимир Зеленський про те, як бути між Путіним і Трампом".

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Обкладинка Time

Журналіст поділився враженнями, що за час, протягом якого він не бачив Зеленського, той зазнав кардинальних змін: "Він постарів і змінився набагато більше, ніж можна було очікувати за 8 місяців. Він був не просто більш втомленим або більш реалістом, але, здавалося, вловив напругу політичної хвороби, яку він колись ненавидів і хотів вилікувати: цинізм".

Я живу тут, – сказав він, коли ми сиділи в президентських палатах, озираючись на позолоту і солідні меблі, – як у фортеці, від якої я просто хочу втекти, – процитував журналіст слова Зеленського.

Крім того, журналіст додав, що під час інтерв'ю у Зеленського запитали, чи довіряє він Путіну. Він відповів: "Я нікому не довіряю". Навіть серед союзників, за словами нашого гаранта, "ніхто не може мати ніякого довіри, у кожного просто є свої інтереси".

Зеленський дав інтерв'ю Time / TIME

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