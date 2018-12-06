Timberland – 45: цікаві факти про культові жовті черевики

Щотижнева стильна рубрика від Радіо МАКСИМУМ розповідає сьогодні про культовий бренд взуття Timberland, який нещодавно відсвяткував своє 45-річчя.

Бренд черевик Timberland – чи не найвідоміший у світі. Напевно, може здатися, що Timberland – ровесники джинсів, але це зовсім не так.

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Натан Шварц, виходець з Одеси, зібрав черевики з жовтої нубукової шкіри, які зберігають ноги в теплі і сухості у будь-яких умовах досі. Він навіть не підозрював, що ці прості і універсальні черевики стануть культовою моделлю взуття.

Легендарні жовті черевики були створені 45 років тому!

Пік популярності припав на 1990-ті, коли їх частиною свого образу зробили американські хіп-хопери, а також згадували їх у піснях. Інтерес до культових черевиків не пропадає і зараз, причому як у відомих персон, так і у простих людей, що віддають перевагу надійності.

10 цікавих фактів про Timberland

#1

Вірте чи ні, але компанія Timberland отримала свою нинішню назву тільки в 1978-му. До цього часу впродовж 26 років компанія називалася Abington Shoe Company.

#2

До 1985 року було продано 1 000 000 пар класичних черевиків Timberland. З огляду на те, що інтернету тоді не було, це дуже вражаюча цифра.

#3

Продажі взуття потроїлися завдяки хіп-хопу. Wu-Tang Clan, Mobb Deep, DMX, 2Pac, Jay-Z - хто тільки не демонстрував класичні Timberland у своїх кліпах, на концертах і т.д.

Відомі зірки сьогодні є невід'ємною частиною гардеробу світових трендсеттерів: Барак Обама, Jay-Z, Брюс Вілліс, Девід Духовни, Хлої Кардашян, Кіра Найтлі, Rihanna віддають перевагу черевикам Timberland.

#4

На початку 90-х Timberland були популярнішими, ніж Air Jordan і інші бренди. У той час 6-inch boots буквально заполонили вулиці міст. Хоча Nike, Adidas і Reebok намагалися скласти конкуренцію, випускаючи на ринок моделі в стилі черевик-хайкерів.

#5

Перша пара гарантовано водонепроникних черевиків з'явилася у 1973 році. Ті самі черевики, в яких ти щозими пробираєшся крізь сніг, а ноги при цьому не мокнуть. Цього року їм виповнилося 45 років.

До 45-річчя бренду була створена лімітована колекція Timberland з тисненням 45th Аnniversary на язичку черевика. Колекція вже представлена в магазинах Timberland по всьому світу, в тому числі і в Україні.

#6

Тест на водонепроникність проводився у туалеті. Компанія дуже серйозно дбала про водонепроникність свого взуття. У якості першого такого тесту черевики залишили на ніч прямо у туалеті компанії. Зараз, звичайно, тести проводяться іншими методами.

#7

Timberland – перший в світі виробник черевиків, що запустив телевізійну рекламу. Першу, але не останню. Але наша улюблена – це, звичайно ж, реклама pro-лінійки Timberland з бобром в головній ролі.

#8

Спеціально для Шакіла О'Ніла була виготовлена пара черевиків 55-го розміру. А на вітринах деяких магазинів Timberland можна побачити пари ще більших розмірів. Само собою, з метою реклами.

#9

Timberland дбають про екологію. У 2007 році компанія запустила програму Timberland Green Index, яка у значній мірі надає клієнтам інформацію про те, як їхнє взуття впливає на навколишнє середовище.

#10

Під час 11 вересня 2001 року Timberland пожертвували сотні пар своїх черевиків. Взуття більшості рятувальників просто плавилися від вогню, але Timberland швидко відреагували і відправили у Нью-Йорк стільки пар, скільки було потрібно.

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