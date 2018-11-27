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Обери свій look: найкращі чоловічі образи тижня, які варті уваги

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Обери свій look: найкращі чоловічі образи тижня, які варті уваги - фото 1

Модно і ефектно – не означає дорого! Стильна рубрика від Радіо МАКСИМУМ переконає вас, що виглядати статусно – це зовсім нескладно і досить бюджетно.

Будь-якому чоловікові хочеться виглядати привабливо і статусно, але як це зробити, особливо якщо триденна неголеність не перетворює тебе в мачо, а костюмчик не сидить ідеально? Коли у чоловіка присутнє відчуття смаку і стилю – він автоматично виглядає більш дорого, важливо тільки знайти свій власний стиль і вміло підкреслювати свою успішність!

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Сучасна мода змінюється дуже швидко, а головні тренди все частіше диктують не відомі будинки світової моди, а популярні модні блогери чи стильні герої street style. Тому Радіо МАКСИМУМ на прикладі найкращих образів саме героїв street style переконає тебе, що виглядати статусно зовсім нескладно і досить бюджетно.

#1

Джинсовка

Бренд: D-Struct;
Основний склад: 100% бавовна;
Ціна: 1850 грн.

Пуловер

Бренд: Bershka;
Основний склад: 47% бавовна, 50% поліестер, 3% еластан;
Ціна: 949 грн.

Обери свій look: найкращі чоловічі образи тижня, які варті уваги - фото 291481

Джинси

Бренд: YOURTURN;
Основний склад: 98% бавовна, 2% еластан;
Ціна: 535 грн.

Взуття

Бренд: Call It Spring;
Основний склад: 50% поліуритан, 50% текстиль;
Ціна: 999 грн.

Обери свій look: найкращі чоловічі образи тижня, які варті уваги - фото 291482

Ціна образу: 4333 гривень.

#2

Куртка

Бренд: Bershka;
Основний склад: 100% поліамід;
Ціна: 699 грн.

Футболка

Бренд: Jack&Jones;
Основний склад: 100% бавовна;
Ціна: 333 грн.

Обери свій look: найкращі чоловічі образи тижня, які варті уваги - фото 291498

Джинси

Бренд: ASOS;
Основний склад: 98% бавовна, 2% еластан;
Ціна: 666 грн.

Взуття

Бренд: Pier One;
Основний склад: 100% текстиль;
Ціна: 425 грн.

Обери свій look: найкращі чоловічі образи тижня, які варті уваги - фото 291499

Ціна образу: 2123 гривень.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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