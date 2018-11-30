Тепло, зручно і красиво: як одягатися чоловікам взимку

Як одягатися стильно чоловікам взику – читай у щотижневій стильній рубриці від Радіо МАКСИМУМ. Ми підготували практичні поради для тих, хто хотів би дізнаватися щось нове зі світу моди.

Чим нижчою стає температура на вулиці, тим частіше доводиться думати про те, що одягнути і як поєднувати речі між собою. Зимова пора вимагає набагато більше стильового професіоналізму, ніж тепла. Коли на вулиці тепло, достатньо кілька хороших джинсів, футболок і костюмів, щоб відмінно виглядати.

І ще: Обери свій look: найкращі чоловічі образи тижня, які варті уваги

Чому ж в мінусову погоду доводиться приділяти більше уваги одягу:

Кількість одягу на тілі банально стає більше;

Через збільшення кількості одягу страждає рухливість і зручність;

Необхідно вміло поєднувати збереження тепла і дрес-код місця, куди йдеш.

Напевно, у тебе бували випадки, коли взимку відчуваєш себе некомфортно через велику кількість одягу, який сковує твої рухи. Цього можна уникнути, якщо приділяти більше уваги матеріалам та фасону зимового одягу.

Вельвет ідеально підходить для зимової погоди. Але сьогодні деякі люди цей матеріал сприймають, як застарілий елемент гардероба. А дарма. При правильному використанні – це потужна стильова зброя.

Вельвет знову в тренді

При використанні тільки чорних кольорів взимку важливо правильно комбінувати різні текстури тканин. Якщо ти одягнеш чорний одяг з однакої за текстурою тканини, тебе можуть помилково прийняти за охоронця якогось закладу. Тому тестуй комбінації шкіряних, бавовняних і вовняних речей з різними вставками, наприклад металевими. Такий образ навряд чи підійде для ділової зустрічі, але як один з повсякденних варіантів для молодої людини дуже цікавий.

Важливо комбінувати різні текстури

Комбінація спортивного та класичного стилів справа ризикована, але і відповідно винагороджується. Хороший жилет допоможе зберегти тепло, захистити від вітру і при цьому дає зелене світло тотальній класиці. Якщо ти бачиш, що холодний ранок не дасть тобі обійтися одним лише костюмом і пальто, спробуй додати жилет. Як правило цього буде достатньо, щоб зберегти тепло.

Поєднання спортивного та класичного стилів

Ще один ідеальний варіант для зими – светр з кашеміру і вовняні штани. При комбінуванні цих речей ти безсумнівно виглядатимеш стильно і тобі точно не буде холодно. Проте важливо ще грамотно підібрати верхній одяг для завершення образу, який точно приверне увагу оточуючих.

Шерстяний светр і вовняні штани – рятують взиму

Читайте також: Попелясте волосся: усе, що тобі потрібно знати про новий тренд фарбування серед чоловіків