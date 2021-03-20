Тім Кук розповів, чому для Apple важливо, щоб співробітники повернулися в офіси

Генеральний директор Apple Тім Кук розповів, що дуже чекає, коли співробітники повернуться в офіс після закінчення пандемії. Зокрема він пояснив, чому їхня фізична присутність для компанії настільки важлива.

Кук в інтерв'ю виданню People зазначив, що для людей важливо зберігати фізичний контакт, оскільки інновації та спільна робота не завжди є запланованими діями. За його словами, двоє співробітників з різних відділів можуть випадково зустрітися в офісі та прийти до вирішення певної задачі.

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В Apple навіть є план моделі відкритого поверху, яка призначена для заохочення співробітників до взаємодії один з одним. Кук каже, що Apple все ще з'ясовує, як керувати цим, коли люди повернуться в кампус. Він також зазначив, що проведений поза офісом час, навчив компанію того, що деякі завдання можна відмінно виконувати віртуально.

CEO Apple заявив, що минулий рік був дуже унікальним, оскільки більшість співробітників працювали віддалено над першими 5G-смартфонами iPhone 12 і комп'ютерами Mac з власними ARM-чипами M1. Але він "не може дочекатися" повернення в кампуси. Поки в Apple немає конкретної дати відновлення роботи співробітників в офісах.



Тім Кук не уявляє свого дня без кави й iPhone / Фото Unsplash

Крім цього, Кук відповів на низку бліц-питань про свій розпорядок дня. Він як і раніше лягає спати близько 21:30 і прокидається о 4:00. У першу чергу відкриває додаток Apple News, а кава й iPhone – дві речі, без яких він не може жити.

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