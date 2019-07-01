Apple відкликає ноутбуки MacBook Air 2018 року: у чому причина

Не встигла Apple сповістити власників MacBook Pro про відкликання цілої серії лептопів через ризик загоряння, як до списку "ризику" потрапила ще одна категорія продукції популярного бренду. Цього разу мова піде про MacBook Air 2018 року випуску.

У мережу витекла інформація про неполадки в ноутбуках MacBook Air, власникам яких доведеться звертатися до сервісних центрів компанії.

І ще: У мережі показали нові "бюджетні" AirPods: фото

У "групі ризику" цього разу опинилися 13-дюймові MacBook Air 2018 року випуску. За наявною інформацією, деякі пристрої лінійки були випущені з дефектами материнської плати. Як повідомляють мережеві джерела, мова йде про "дуже малу кількість" ноутбуків. Покупці проблемних апаратів будуть сповіщені про необхідність відвідування авторизованого сервісу або фірмового магазину Apple для проведення безкоштовного гарантійного ремонту.

MacBook Air 2018 будуть безкоштовно ремонтувати

Примітно, що на сайті компанії не було опубліковано відповідної заяви, імовірно через невелику кількість "постраждалих" покупців. Невідома й точна причина відкликання пристроїв. У мережі можна знайти згадки про проблеми з живленням і відгуки власників зазначеної лінійки про те, що їх MacBook Air просто не увімкнувся при покупці.

Усім, хто зіткнувся з аналогічною проблемою, Apple запропонує програму безкоштовного ремонту протягом чотирьох років з дати покупки ноутбука.

Читайте також: Нову рекламу AirPods зняли в Києві: ефектне відео