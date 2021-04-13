Siri випадково розсекретила дату весняної презентації Apple

Голосовий помічник від Apple назвав дату наступної презентації. Якщо вірити Siri, вона пройде вже через тиждень.

Журналісти помітили, якщо запитати англомовну версію Siri, коли буде наступна презентація продуктів американського техногіганта, то вона відповідала – 20 квітня в Apple Park, пише MacRumors.

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За посиланням, яке рекомендує голосовий помічник, відкривається стандартна сторінка Apple, де нічого не сказано про захід 20 квітня. Після публікацій ЗМІ Apple виправила помилку і Siri перестала відповідати на питання про наступну дату презентації.

На весняній презентації можуть показати планшети iPad Pro з екранами діагоналлю 11 і 12,9 дюйма і чіпами A14X на основі M1, а також бирки AirTags.

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