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Рейтинг найпотужніших пристроїв Apple, які працюють на iOS: iPhone – не перший

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Найпотужніший iPad Pro 3 на 12,9 дюйма - фото 1
Найпотужніший iPad Pro 3 на 12,9 дюйма

Розробники AnTuTu опублікували березневий рейтинг найбільш продуктивних пристроїв на iOS. Примітно, що до списку вдалося потрапити не тільки актуальним моделям бренду, а й одному з екс-флагманів лінійки iPhone, представленому ще у 2019 році.

За підсумками першого кварталу 2021 року третій місяць поспіль лідирує 12,9-дюймовий iPad Pro 3 з процесором Apple A12X, який набрав в AnTuTu 727 861 бал, пише MyDrivers.

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Друге місце з невеликим відривом (717 856 "папуг") посідає iPad Pro 4 з діагоналлю екрана 12,9", побудований на базі чипа A12Z Bionic. Замикає трійку лідерів 11-дюймова версія iPad Pro 4, якій з таким же процесором вдалося набрати 712 939 балів.

Далі за списком йдуть 11-дюймовий iPad Pro 3 (688 533), iPad Air 4 (647 455), iPhone 12 Pro Max (642 120), iPhone 12 mini (613 844), iPhone 12 (617 179), і iPhone 12 Pro (605 559). На останньому місці зведеного рейтингу – торішній iPhone 11 Pro Max з показником у 529 160 балів.

Рейтинг найпотужніших пристроїв Apple, які працюють на iOS: iPhone – не перший - фото 455060

Скільки б пристрої на IOS не набирали в AnTuTu, ми то знаємо, що не в цифрах особливість цих гаджетів. Родзинка криється в оптимізації системи, завдяки якій вони працюють відмінно навіть на не надто потужному "залізу".

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