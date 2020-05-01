Тім Кук описав типового покупця нового iPhone SE: упізнаєте себе?

Під час фінансової звітності Apple Тім Кук розповів про успіх нового iPhone SE, який представили наприкінці квітня. Він стверджує, що смартфоном задоволені всі: від оглядачів до простих користувачів. Крім того, Кук описав типового покупця бюджетного iPhone.

Пристрій добре продаватиметься у країнах зі зниженим середнім доходом громадян. Принаймні так вважає Тім Кук.

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"Неабияка кількість" власників Android перейде на iPhone SE. Головна перевага цього смартфона – компактний корпус, в який упакована міць iPhone 11.

"Я очікую, що деяка кількість людей перейде на iOS. Це неймовірна пропозиція. Це двигун наших найкращих телефонів, у дуже доступному корпусі, і він швидший, ніж найшвидші смартфони Android. Це виняткова цінність", – підкреслив Кук.

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Також він наголосив на тому, що компанія Apple завжди пропонувала найкращий продукт за хорошою ціною.

"Ця фундаментальна стратегія не змінилася взагалі. Як ви знаєте, у нас деякий час був SE. Приємно повернути його, народний улюблений продукт. Ми хочемо дати людям найкращу пропозицію, яку ми можемо зробити", – підкреслив Тім Кук

На сьогодні, продажі всіх iPhone складають 50% від загального доходу Apple. Решта припадає на iPad, Mac, Apple Watch, AirPods та сервіси компанії.

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