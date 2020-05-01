Інсайдер розкрив ціну майбутніх iPhone 12: вона приємно здивує

У мережу витікає все більше інформації про майбутню лінійку "яблучних" смартфонів. Тепер низка чуток про iPhone 12 поповнилася вартістю новинок. Спойлер: ціни вам сподобаються!

Згідно з даними, які надійшли від інсайдерів, через розширення модельного ряду Apple внесе деякі зміни у ціноутворення своїх майбутніх пристроїв. Зокрема, це торкнеться найбільш "народної" версії.

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Як повідомив інсайдер Джон Проссер, ціна нового 6,1-дюймового iPhone 12 Pro з підтримкою мереж п'ятого покоління і лідара, як в останньому iPad Pro, стартуватиме з $ 999. Його збільшена версія, що є прямим спадкоємцем минулорічного 6,7-дюймового iPhone 11 Pro Max, і коштуватиме від $ 1099.

Звичайний iPhone 12, як повідомляється, буде доступний у двох розмірах: з діагоналлю дисплея 5,4 і 6,1 дюйма. Менша модель нібито буде коштувати від $ 649. Ціна 6,1-дюймового iPhone 12, якщо вірити джерелу, буде стартувати з $ 749. Це на $ 50 більше у порівнянні з торішнім iPhone 11 з таким же екраном, який з усієї лінійки став найпопулярнішим смартфоном. При цьому обидві моделі iPhone 12 повинні отримати OLED-екрани і підтримка 5G.

Чи будуть відповідати зазначені вище цінники дійсності, стане відомо тільки на презентації новинок пізніше у цьому році, яка, як повідомлялося раніше, відбудеться зі зміщенням звичного графіка.

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